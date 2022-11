Nel bollettino di oggi si segnalano 1.146 nuovi casi a fronte 7.893 tamponi effettuati. Tasso di positività che sale di poco rispetto a ieri. Ci sono purtroppo ancora vittime del virus, altri due i decessi secondo i dati odierni. Buone notizie sul fronte sanitario con i ricoveri ancora in discesa: in area non critica passano da 167 a 161, salgono invece di una unità i pazienti in terapia intensiva, sono 9 in totale. Bene anche gli attualmente positivi che rispetto al bollettino di ieri scendono a 12.883. Per quanto riguarda i nuovi casi provincia per provincia, a Bari e Lecce ci sono oltre 300 nuovi contagi, chiude la Bat con 60.