Fino a 200 monopattini elettrici in sharing sono in arrivo nella città di Andria. Lo ha stabilito nei giorni scorsi la giunta comunale che si è espressa in maniera unanime e positiva sulla possibilità che approdi in città il servizio di noleggio di mezzi per la mobilità a flusso libero prevalentemente elettrica. Il comune di Andria individuerà un massimo di tre operatori economici interessati a suddividersi la quota massima di 200 dispositivi per micromobilità sostenibile. Secondo quanto si legge nella determina, nel caso dovesse risultare interessato un solo operatore il numero massimo di monopattini che potrà portare sul suolo cittadino è di 100 dispositivi.

L’operatore o gli operatori che decideranno di candidarsi alla gestione dello sharing dei monopattini pagheranno un canone al comune di Andria anche se non è stato quantificato in maniera puntuale nella delibera. Di contro l’amministrazione si è impegnata a “mettere a disposizione per la sosta dei mezzi, aree destinate al pargheggio di cicli e motocicli, si riserva di individuare apposite aree da destinare in via esclusiva alla sosta di questi dispositivi sul suolo pubblico, anche al di fuori della carreggiata stradale, ad avviare una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti della Pubblica Amministrazione per un maggiore utilizzo della micromobilità elettrica; ad assicurare la collaborazione per il rilascio delle autorizzazioni necessarie”.

Sarà particolarmente importante verificare che siano realizzate apposite aree di parcheggio di questi mezzi che nelle esperienze consumatesi in altre città sono spesso risultati elementi di disturbo del decoro urbano. Ancor più importante per evitare di aumentare il numero di mezzi pericolosi per la pubblica incolumità in città sarà la realizzazione di percorsi dedicati all’utilizzo di questi mezzi e un efficace controllo delle aree in cui non possono circolare perchè si aggiungerebbero alla già grave piaga delle bici elettriche e dei monopattini tra i quali numerosi cittadini devono districarsi nel passeggio sui marciapiedi, nel parco comunale e nelle aree pedonali.