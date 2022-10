Contagi Covid in calo nel fine settimana in Puglia. Anche alla luce del basso numero di tamponi effettuati, poco più di 7mila, nelle ultime 24 ore si registrano 417 nuovi casi giornalieri, con un tasso di positività che scende al 5,8%.

Provincia più colpita, secondo le informazioni riportate nel bollettino giornaliero della Regione, è Lecce con 149 contagi. Seconda Bari con 133. Seguono Taranto 42, Brindisi 36, Foggia 29 ed infine la Bat con 25 nuove positività, ai quali si aggiungono i casi di 2 residenti fuori regione ed uno di provenienza non ancora accertata.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale così a 1.510.145.

Nessun aggiornamento, fortunatamente, sul fronte dei decessi, che restano in totale 9.148.

Cresce ancora, invece, il dato relativo alle persone attualmente positive, che toccano quota 14.443. Stabili i ricoveri. I pazienti Covid che occupano posti letto negli ospedali della regione sono in tutto 161. Di questi, 153 si trovano in area non critica e 8 in terapia intensiva.

Nuovo balzo in avanti, infine, dei negativizzati che raggiungono la cifra complessiva di 1.486.554, con altri 370 guariti nelle ultime 24 ore.