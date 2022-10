Per il 20 ottobre alle ore 10 l’Istituto Comprensivo “A.Mariano – E.Fermi” organizza l’evento “I progetti P.O.N. per l’innovazione didattica e le buone pratiche” presso l’auditorium della scuola “E. Fermi” in via Malpighi 7.

Si parlerà delle opportunità offerte dai progetti extracurricolari per l’arricchimento dell’offerta formativa, di come integrarne i risultati nella didattica quotidiana, per lo sviluppo delle competenze chiave europee.

Sono previsti gli interventi dell’amministrazione comunale, in particolare dell’assessore alla Pubblica Istruzione della città di Andria, ins.Dora Conversano e del coordinatore dei Dirigenti Tecnici dell’Ufficio scolastico Regionale dott. Francesco Forliano. Nel corso dell’evento verrà presentato il volume “A scuola di sguardi”, realizzato dagli alunni del modulo di fotografia, a cura dell’esperta Mirella Caldarone.

Allieterà la giornata il coro della scuola “Enrico Fermi”.