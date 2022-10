Ad Andria nasce una nuova casa del cibo di qualità che strizza l’occhio alla tradizione del territorio. Si chiama “Ventiventi – Foodpassion” ed è la realtà culinaria nata da un’idea di Marianna Civita. In via Bruno Buozzi 47 è possibile assaporare carni di qualità e preparati pronti a soddisfare ogni esigenza. Non a caso gli slogan che accompagnano l’attività sono “Passione per la carne” e “passione per la cucina”. L’inaugurazione di Ventiventi è stato un successo. L’emozione per Marianna, oltre misura.

L’idea di Ventiventi Foodpassion nasce da lontano, un sogno divenuto realtà dopo non pochi ostacoli.

Carne e cucina insieme, per raggiungere e stupire ogni tipo di palato. Per il cliente un’esperienza sempre nuova, obiettivo raggiungere l’umami.

Marianna, insieme a suo marito Nicola, hanno avuto il coraggio di credere nel proprio sogno, al di là delle difficoltà di questo tempo storico, tra rincari energetici e quelli delle materie prime. La passione per il proprio lavoro vince su tutto.

Il servizio.