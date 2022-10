Per alcuni servizi di polizia siamo sotto organico anche di 2 o 3 volte rispetto alle forze in organico nelle altre provincie. Lo hanno spiegato il capo della DDA di Bari, Roberto Rossi, e il procuratore capo della procura di Trani Renato Nitti durante la presentazione della relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia.

La criminalità nella nostra provincia è stata sottovalutata per troppo tempo e in questa distrazione ha prosperato. Qualunque sia il corso che il nuovo governo intenderà intraprende in fatto di lotta alla criminalità, dotare il nostro territorio delle forze adeguate per arginare una criminalità sempre più aggressiva, deve essere la priorità. Nella Bat non siano figli di un Dio minore, e il diritto alla sicurezza deve essere sacrosanto anche qui.»