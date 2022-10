Anche in questo inizio settimana si confermano in risalita i principali indicatori della pandemia in Puglia. In crescita il numero delle persone attualmente positive così come quello dei ricoverati in ospedale. Il bollettino epidemiologico regionale riporta 442 nuovi contagi su 8mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Non si registrano vittime. Sono 142 i casi nell’area metropolitana di Bari, 118 nella provincia di Lecce, 57 in quella di Brindisi, 52 nel Tarantino. Sotto la soglia dei 50 casi sia il Foggiano che la Bat. I pugliesi attualmente infettati dal coronavirus salgono a 12.280, 107 più di ieri, mentre i ricoverati in ospedale in area non critica passano da 110 a 115. Le terapie intensive occupate rimangono ferme a 6. Lieve l’incremento delle guarigioni dal covid, solo 335 in Puglia nelle ultime 24 ore.