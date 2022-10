Sono entrati in tarda serata, circa un settimana fa, e hanno provato a forzare una delle macchinette presenti all’interno. E’ accaduto in una attività h24 in via De Anellis, nel centro storico di Andria. A denunciare l’atto vandalico è il titolare Giuseppe Caporale.

Giuseppe ha denunciato tutto alla Questura di Andria, fornendo le immagini delle telecamere di sicurezza della sua attività. A tentare il colpo sono stati due giovani, un ragazzo ed una ragazza, i quali hanno agito in maniera piuttosto goffa: sono entrati a volto scoperto per capire quale macchinetta prendere di mira, poi si sono coperti il volto e hanno iniziato a forzarne una. Pertanto verranno presto identificati. Il colpo intanto è fallito, ma i danni restano. Si stima qualche centinaia di euro.

Spese che proprio non ci volevano, ci racconta Giuseppe. Prima covid e ora il caro bollette stanno mettendo sotto torchio anche la sua attività insieme ad altri distributori h24 che gestisce. In passato ha subito altri episodi simili a cause delle cosiddette baby gang.

Un problema che riguarda tanti altri piccoli imprenditori come Giuseppe.

Il servizio.