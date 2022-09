Tornano a crescere i numeri dell’emergenza Covid in Puglia. Dopo i segnali incoraggianti dei giorni scorsi, la curva epidemiologica riprende a salire, riportando in alto tutti i principali indicatori della pandemia. La conferma arriva dal consueto bollettino giornaliero della Regione, che oggi martedì 27 settembre, segnala 1.668 nuovi casi accertati, a fronte di 10.674 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari al 15,6%. È ancora Bari la provincia più colpita con 591 contagi. Seconda Lecce con 371. Seguono Taranto 222, Foggia 212, Brindisi 152 ed infine la Bat con 100 casi, ai quali vanno aggiunti quelli di 17 residenti fuori regione e uno di provenienza non ancora accertata. La somma dei contagi registrati in Puglia, dall’inizio della pandemia, sale così a quota 1.474.983. Dopo due giorni di tregua, torna purtroppo ad aggravarsi anche il bilancio dei morti, con una nuova vittima, che porta il totale dei decessi a 9.072. Non sono buone anche le notizie che arrivano dagli ospedali. I ricoveri sono in aumento. I pazienti Covid che occupano posti letto nelle strutture sanitarie pugliesi salgono a 113: di questi 107 si trovano in area non critica e 6 in terapia intensiva. Va su anche il dato riferito alle persone attualmente positive, che raggiungono la cifra complessiva di 9.932, oltre 500 più di ieri. Cresce anche il numero dei guariti, che toccano quota 1.455.979.