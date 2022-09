I conti non tornano: tre punti collezionati in cinque partite. Troppo pochi onestamente per la Fidelis, anche in considerazione di un calendario iniziale tutt’altro che proibitivo. Pure il pareggio di sabato contro il Picerno al Degli Ulivi non può essere un considerato un risultato soddisfacente. Serviva una vittoria, inutile nasconderlo, dopo la sconfitta dello Iacovone contro il Taranto. I biancazzurri non sono dispiaciuti sul piano del gioco, ma non basta più. Ancora niente successi.

Il gol di Urso aveva illuso i biancazzurri. Il Picerno, però, ha pareggiato subito i conti con Golfo. Nemmeno fortunata la Fidelis in occasione della rete dell’1-1.

Cudini sta provando anche a mescolare le carte, alla ricerca dell’alchimia migliore.

Prossima fermata: Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, sabato alle ore 17.30. Di fronte, nel derby di Puglia, la Virtus Francavilla, che in trasferta non ha mai vinto, in casa invee lo ha fatto sempre. La Fidelis deve alzare il proprio livello per tornare a casa col sorriso.