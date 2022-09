Incredibile, ma vero. In via Bari, ad Andria, è stato avviato uno scavo sul manto stradale nonostante la posa del nuovo asfalto solo qualche mese fa. Nelle ultime ore è stato aperto un cantiere in un punto di via Bari dove si è reso necessario un intervento ai sottoservizi. I lavori, richiesti da Enel-Distribuzione, sono in corso proprio all’intersezione con via Cagliari. Anche qui c’è il nuovo asfalto, anche qui sono stati effettuati degli scavi. La scena che si presenta agli occhi dei cittadini è decisamente un colpo al cuore. È stato di fatto devastato uno degli interventi più agognati dagli andriesi, quello che riguarda le strade colabrodo della città, sulle quali si sta intervenendo da pochi giorni con l’avvio dell’appalto finanziato dalla Regione Puglia con il progetto “strada per strada”, oltre a una serie di interventi sostenuti direttamente dal comune e non, come nel caso di via Bari e via Cagliari. Vedere un cantiere rompere il nuovo manto stradale, a poco tempo dalla nuova posa, non è affatto piaciuto a molti. Un “colpo basso”, per così dire, sulla quale nascono non pochi interrogativi: i lavori ai sottoservizi di via Bari e via Cagliari erano già previsti? Probabilmente no, ma certamente è venuto alla luce un rischio che potrebbe riguardare le altre strade che verranno riasfaltate in futuro.