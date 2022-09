Prima volta in assoluto per il fischietto piemontese nella direzione di una gara della Fidelis Andria. Sarà, infatti, il Sig. Michele Giordano della Sez. di Novara l’arbitro designato per il match tra Taranto e Fidelis in programma domenica 18 settembre alle 17,30 allo stadio “Iacovone”. Suoi assistenti saranno il Sig. Federico Votta della Sez. di Moliterno ed il Sig. Fabio Mattia Festa della Sez. di Avellino. Quarto Uomo il Sig. Fabio Rosario Luongo della Sez. di Napoli.

Un direttore di gara di grande esperienza per il derby con ben oltre 50 presenze in serie C ed alla sua seconda conduzione in stagione nella terza serie professionistica. Nessun precedente con la Fidelis, come detto, ma c’è invece un precedente per il Taranto alla prima giornata dello scorso campionato quando allo “Iacovone” fu 0 a 0 contro la Turris.