Si avvisa la cittadinanza che il Punto di Distribuzione delle attrezzature per la raccolta

differenziata porta a porta allestito presso il Palazzetto dello Sport in Corso Germania resterà chiuso nei giorni 7 e 8 settembre, 14 e 15 settembre al fine di garantire il regolare svolgimento del concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 unità per il profilo distruttore Direttivo Amministrativo/Contabile.

Resterà regolarmente attivo il Punto di Distribuzione presente all’interno del Centro

Comunale di Raccolta in via Stazio e attivo il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

Per ogni info e chiarimento si può contattare il numero verde 800959304 (raggiungibile

ESCLUSIVAMENTE da rete fissa); in alternativa il numero 3286955354 (da rete mobile e

WhatsApp).