Rafforzare legami di amicizia tra i rotariani oltre i rispettivi confini territoriali. Con questo spirito, delegazioni di soci dei Rotary Club Andria Castelli Svevi e di Avezzano si sono incontrate nella cittadina abruzzese. Auspice dell’incontro mons. Giovanni Massaro, andriese e socio onorario del Club pugliese, da circa un anno Vescovo della Diocesi Marsicana.

L’incontro, svolto in un clima di calorosa amicizia rotariana, ha consentito ai Presidenti dei due Club, Vittorio Massaro (Andria Castelli Svevi) e Alessandra Tarquini (Avezzano) di gettare le basi per un gemellaggio finalizzato all’attuazione di service per alleviare il disagio e le difficoltà di tanti soggetti costrette a vivere, in entrambe le città, in condizioni di estrema fragilità.

«Rotary e cristianesimo viaggiano su binari paralleli – ha dichiarato il Presidente del Rotary Club Andria Castelli Svevi, Vittorio Massaro – Ciononostante, le traiettorie si incrociano spesso: questo rappresenta il valore aggiunto di tutte le iniziative di servizio che il Rotary mette in campo, pur mantenendo le sue caratteristiche di organizzazione laica sia rispetto alle diverse confessioni religiose che rispetto alle ideologie politiche. Con il Club di Avezzano abbiamo intavolato riflessioni che porteranno in tempi brevi alla sigla di un gemellaggio e a un calendario di iniziative di carattere sociale e culturale utili a segnare positivamente le vite dei nostri concittadini».

Un primo progetto congiunto, sotto l’egida del Vescovo mons. Massaro, vedrà la luce nel giro di qualche settimana. «Il Club di Andria e il Club di Avezzano – spiega il Vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro – hanno recepito con entusiasmo e prontezza operativa una mia indicazione per un intervento dalla forte valenza umanitaria i cui dettagli saranno resi noti non appena saranno stati definiti in ogni sfaccettatura. Da socio onorario del club andriese ho potuto toccare con mano la sensibilità dei rotariani, che non ringrazierò mai abbastanza per i copiosi doni di amicizia che da loro ho ricevuto. Sono davvero lieto di essere stato coinvolto da Alessandra e da Vittorio in questa iniziativa: per loro, per il Rotary e per tutte le persone animate da autentico e disinteressato spirito di servizio le porte del mio Episcopio saranno sempre aperte».

Oltre al Presidente Massaro, della delegazione del Rotary Club Andria Castelli Svevi hanno fatto parte il Past Governor del Distretto 2120 (Puglia e Basilicata), Sergio Sernia, e la Past President del Club di Trani Carla D’Urso; nella delegazione di Avezzano, invece, oltre alla Presidente Tarquini, il presidente del Comitato InterPaese Maghreb – Italia per il triennio 2022-2025, Franco Santellocco, socio onorario del Club abruzzese.