«Il Forum Ambiente di Andria “Ricorda Rispetta”, che da anni lotta per la difesa dell’ambiente in relazione alle ricadute sulla salute, non può rimanere indifferente ad un atto gravissimo quale è stato l’incendio doloso di alcuni mezzi della raccolta dei rifiuti urbani in città. Siamo solidali con i lavoratori e le aziende affinchè non siano intimorite da questo vile atto e chiediamo con forza all’amministrazione cittadina un impegno sempre più importante nel sorvegliare affinché la gestione della cosa pubblica avvenga nella legalità e massima garanzia possibile a beneficio della collettività». Intervento del Forum andriese che raccoglie oltre 40 realtà cittadine attraverso le parole del Presidente Giovanni Massaro all’indomani dell’atto incendiario nei confronti di due mezzi della raccolta rifiuti.

«Una città sana si manifesta anche nella corretta gestione dei rifiuti. Non solo per la pulizia e il decoro urbano, ma soprattutto per l’igiene pubblica – spiega Massaro – La nostra città da anni si sta sforzando di mantenere una percentuale di raccolta differenziata e un corretto smaltimento dei rifiuti al fine di salvaguardare anche la salute dei cittadini residenti. Ecco perché un attentato ai mezzi di raccolta è paragonabile ad un attacco alla salute dei cittadini. Bruciare i mezzi che servono all’igiene urbana significa sottrarre alla comunità la possibilità di mantenere la vivibilità in parametri di sicurezza – conclude il Presidente del Forum – L’augurio è che le forze di polizia chiudano presto il cerchio attorno a questo increscioso atto ed assicurino alla giustizia i responsabili».