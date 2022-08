E’ sicuramente fondamentale la cura del fisico e degli aspetti tecnico-tattici ma la Fidelis è importante anche la cura dello spirito. E da questo assunto, spiegato in un post di facebook, che la società del Presidente Aldo Roselli ha comunicato la visita ai luoghi di San Pio. Il ritiro a San Giovanni Rotondo è stata l’occasione giusta per poter dedicare un pomeriggio, quello di ieri, alla cura dello spirito.

Con l’accompagnamento del Padre Spirituale della Fidelis, Don Vito Zinfollino, il gruppo capitanato dal tecnico Mirko Cudini, ha fatto visita al Santuario di San Pio ed ai luoghi pieni di fede e significato di San Giovanni Rotondo. Un’occasione per riflettere, per rigenerare lo spirito e la fede, per raccontare un uomo che ha rappresentato moltissimo per l’intera comunità cristiana e cioè Padre Pio. Stesse scene vissute due anni fa quando i biancazzurri vissero nuovamente il ritiro nella città di San Giovanni Rotondo.