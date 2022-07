Il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, avv. Bernardo Lodispoto, esprime i suoi sentimenti di gratitudine e riconoscenza al Dott. Maurizio Valiante, che lascia l’incarico di Prefetto di Barletta-Andria-Trani a seguito della nomina a Prefetto di Foggia nonché Commissario Straordinario del Governo per l’area del Comune di Manfredonia.

«Desidero rivolgere al Dott. Maurizio Valiante il massimo apprezzamento per lo straordinario lavoro da egli compiuto quale Prefetto della Provincia BAT nella difesa della legalità e nella decisa affermazione di una forte presenza dello Stato nel nostro territorio. La sua inesausta opera di servitore delle Istituzioni ha prodotto segni tangibili nelle nostre comunità; ritengo doveroso ricordare alcuni dei provvedimenti che il Prefetto Valiante ha adottato nel corso del suo mandato, iniziato il 25 novembre 2019, improntato a riaffermare i principi fondamentali di democrazia e trasparenza: a cominciare dalla esemplare gestione dell’emergenza Covid passando per l’adozione del Patto Educativo Provinciale che ha coinvolto Comuni, Diocesi ed Ufficio Scolastico Regionale, il Tour della Legalità nelle scuole, il Patto per la Sicurezza Urbana, il Protocollo della Legalità in tutti i contratti sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione, l’attuazione di importanti provvedimenti per la sicurezza nelle città come il DASPO Urbano e la forte opera di moral suasion per l’istituzione della Questura e dei Comandi Provinciali delle Forze Armate. Nel rivolgere il mio più sentito ringraziamento al Dott. Maurizio Valiante per l’elevato senso dello Stato, la disponibilità ed il profondo senso di collaborazione istituzionale mostrati in questi trentadue mesi di servizio, formulo i miei più fervidi auguri per i nuovi prestigiosi incarichi che gli sono stati attribuiti nella certezza che saprà espletarli nel migliore dei modi. Con la stessa fiducia nelle Istituzioni, esprimo la ferma convinzione che chi succederà al Dott. Valiante nella carica di Prefetto della nostra Provincia saprà essere all’altezza dell’eccellente lavoro svolto dal suo predecessore».