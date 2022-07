Ci sono tanti calciatori della vecchia Fidelis che stanno lavorando nel ritiro di San Giovanni Rotondo agli ordini di Mirko Cudini. Pochi, pochissimi di coloro che la scorsa estate hanno firmato con l’Andria un contratto della durata pluriennale, però, rientrerebbero nei piani del neo allenatore e della società. Uno di questi, a quanto pare, sarebbe Francesco Urso, centrocampista, classe ’94, arrivato a stagione in corso e, a conti fatti, uno dei principali artefici della conquista della salvezza.

Ci sono tanti compagni di squadra già con lui nella passata stagione. Ci sono, nel gruppo al lavoro a San Giovanni Rotondo, anche otto volti nuovi, più i calciatori in prova. E poi, naturalmente, c’è un nuovo mister.

Cambio di programma per quanto riguarda il secondo test precampionato dei biancazzurri, dopo le 15 reti inflitte domenica scorsa al Real San Giovanni. L’amichevole in famiglia contro la Primavera, inizialmente fissata per domani, si svolgerà infatti sabato alle ore 18. Confermato per venerdì 5 agosto, sempre a San Giovanni, ma con orario ancora da definire, il test contro il Barletta, matricola del prossimo campionato di serie D. Sul fronte mercato, infine, continuano le valutazioni in ritiro sia dei due portieri in prova, Bucosse e Mejri, sia di Endri Zenelaj, play del 2003, e Luca Ercolani, difensore del ’99. Piace alla Fidelis Alessandro Dalmazzi, centrale arretrato che ha lavorato nelle ultime quattro stagioni con Mirko Cudini, prima al Notaresco e poi per tre anni a Campobasso.