Mondiali di Londra nel 2017, Europei di Berlino l’anno successivo, Universiadi di Napoli nel 2019, Olimpiadi di Tokyo un anno fa. E ora i mondiali di Eugene. Vigilia della quinta manifestazione internazionale a livello assoluto per Francesco Fortunato. Vigilia di appuntamento iridato, il più importante del suo 2022 agonistico. Il ventisettenne atleta andriese sarà in gara nella notte tra venerdì e sabato, quando in Italia saranno passati dieci minuti oltre la mezzanotte, nella 20 km di marcia dei campionati mondiali di atletica leggera, che scatteranno domani e si concluderanno domenica 24 luglio e Eugene, città statunitense situata nello stato dell’Oregon. L’avventura a stelle e strisce per il portacolori delle Fiamme Gialle, intanto, è cominciata già ad inizio mese. Gli azzurri della marcia (con Fortunato sarà in gara anche Gianluca Picchiottino) si sono allenati nei giorni scorsi a Florence, distante un’ora d’auto da Eugene. Hanno avuto la possibilità, dunque, di smaltire il jet lag e abituarsi sia al fuso orario che alle condizioni climatiche. Ieri, invece, l’atleta andriese ha raggiunto la sede di questi mondiali. Si avvicina, dunque, il momento di fare sul serio. Fortunato non fa parte del lotto dei favoriti. Saranno altri, con ogni probabilità, a contendersi le medaglie e i piazzamenti di prestigio. Il suo obiettivo è quello di provare a migliorare l’ottimo quindicesimo posto dello scorso anno ai Giochi Olimpici di Tokyo: sarebbe il modo migliore per avvicinare ulteriormente il gotha della marcia internazionale. La concorrenza sarà agguerrita. Ma Francesco Fortunato c’è e ha voglia di farlo notare anche nell’appuntamento iridato.