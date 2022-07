Degustazioni, eventi musicali, rappresentazioni teatrali e fresche notti di mezza estate. Sono gli ingredienti alla base delle serate organizzate a pochi passi da Castel del Monte dalla Confcommercio di Andria e dall’amministrazione de L’Altro Villaggio, il posto ai piedi del Maniero immerso nel verde per creare opportunità di intrattenimento rivolte a tutti ma pensate in particolar modo per i giovani che troppo spesso decidono di trascorrere il loro tempo recandosi altrove e poi valorizzare anche i giovani “cervelli” andriesi che hanno contribuito all’organizzazione degli eventi. Si parte sabato 9 luglio con la serata “Panzerotti sotto le stelle” unita alla degustazione di vini locali. Poi si andrà avanti con tutta una serie di iniziative come eventi musicali pensati per i più giovani, degustazioni di prodotti locali come, per esempio, la carne affumicata tipica andriese “u’ m’sciusc”, un vero e proprio culto più che una tradizione culinaria, altre “panzerottate” e anche una serata dalle colonne sonore della musica napoletana d’autore. Sulle pagine Facebook di Confcommercio (https://www.facebook.com/confcommercioandria) e L’altro Villaggio (https://www.facebook.com/laltrovillaggio/) di volta in volta saranno pubblicati i dettagli del programma.

“Abbiamo voluto organizzare questa serie di serate con l’obiettivo di contribuire alla ripartenza de L’altro Villaggio ma anche per animare la nostra città. Far sì che la gente non vada altrove per trovare intrattenimento ma resti ad Andria, in questo caso in un luogo unico al Mondo come la collina di Castel del Monte. E poi la nostra volontà è stata anche quella di tenere per noi i nostri cervelli e talenti perché troppo spesso i nostri ragazzi vanno ad organizzare altrove gli eventi. E invece abbiamo voluto che ci aiutassero a mettere in piedi serate ad hoc per giovani e a tal proposito ci piacerebbe anche che l’amministrazione comunale mettesse a disposizione navette per queste iniziative, così da rendere anche sicuro per i ragazzi il percorso verso Castel del Monte”, commenta Claudio Sinisi, presidente Confcommercio Andria.

“Dopo il lungo periodo di pandemia che ha fermato ogni iniziativa, è con piacere che abbiamo accolto l’invito di Claudio Sinisi di elaborare, insieme, un progetto da realizzarsi a l’Altro Villaggio al Castel del Monte, con l’intento comune di garantire opportunità di intrattenimento alla cittadinanza di Andria ma anche a quella dei comuni limitrofi e ai tanti turisti che hanno scelto il Castel del Monte quale meta delle loro vacanze. Abbiamo provveduto a creare un cartellone di eventi diversificati, offrendo momenti di musica, teatro, cultura, divertimento, con l’obiettivo di rivalutare i nostri prodotti, le aziende ed il territorio. Pertanto l’invito è a partecipare agli eventi e a godersi l’estate con spensieratezza”, conclude Vito Campanale, amministratore L’Altro Villaggio.

I ticket per l’ingresso alle serate sono disponibili sul posto. Per informazioni è possibile contattare sia la Confcommercio di Andria al 328.5790935 o inviare una mail ad [email protected] oppure L’Altro Villaggio allo 0883.569580 o all’indirizzo [email protected]