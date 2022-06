Domenica 5 giugno 2022 presso lo stadio comunale “degli Ulivi”, ore 17.30, Quadrangolare di calcio fra le squadre dilettantistiche della Polizia Locale della Città di Andria, della Asl Bt, della Polizia di Stato (compagine che scende in campo in memoria del Sovrintendente Giuseppe Volpe) e degli Avvocati Andriesi.

L’evento, dell’ A.I.L. Bat con il patrocinio del Comune di Andria e della Asl Bt, è finalizzato alla raccolta fondi a favore dei pazienti ematologici dell’Ucraina, profughi in cura presso i reparti di Ematologia in Italia nonché per i pazienti del territorio, in cura presso l’ Unità complessa di Ematologia dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta.

Presenta e conduce Stefano Massaro. Ospiti straordinari Roberta Gentile, giovane cantante andriese, voce italiana del Jazz/Soul reduce da successi a Tokio, Osaka, Londra e Milano.

Si esibiranno gli allievi della Scuola di danza “Dance talent” di Andria e i clown dottori di Andria.

Ingresso gratuito su presentazione di invito ritirabile dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso la sede: A.I.L. Bat – via Genova, 10 – ANDRIA – telefono 376-0171569.