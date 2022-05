Semifinale per i “senior” della Football Academy Andria nel torneo UISP (Unione Italiana Sport Per tutti). UISP è un’associazione sportiva che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Con questo spirito è nato il torneo dove milita anche la Football Academy. La giovane realtà andriese, fondata nel 2018 dalla famiglia Di Bari, giovedì sera ha vinto la sfida contro gli Avvocati della Bat. Punteggio finale 3-2 al “Sant’Angelo dei Ricchi”, con il gol di Di Bari e la doppietta di Quacquarelli. Sugli spalti della stadio andriese era presente una bella cornice di pubblico. Ora la Football Academy Andria “senior” vola in semifinale. Tra meno di due settimane, il 9 giugno alle 21.30, sfiderà il Team 28 al “Manzi” di Barletta. Si tratta della fase provinciale del torneo. In caso di vittoria finale si accede alla fase regionale.