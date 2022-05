Chiedetelo agli andriesi. La festa della Madonna dell’Altomare è sicuramente una delle ricorrenze più amate dall’intera comunità. Quest’anno, dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, la Vergine tornerà ad animare le strade con la tradizionale processione per le vie della città, in programma martedì 7 giugno. Non solo, sono davvero tanti gli appuntamenti in occasione della festa della Madonna dell’Altomare. Ecco il dettaglio: