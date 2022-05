Ancora un incidente sulle complanari della Sp2, nel tratto fra Andria e Canosa di Puglia interessato dai lavori (terminati e prossimi alla consegna) della nuova strada provinciale. Per cause tutte da chiarire, attorno alle 13.30, due auto sono stata coinvolte in un sinistro stradale. Ferite tre ragazze che erano a bordo di Renault bianca. Sul posto sono intervenute due equipe sanitarie del 118 provenienti da Canosa e Minervino Murge. Due ragazze sono state trasportate in codice giallo all’ospedale “Bonomo” di Andria, mentre la terza è stata accompagnata al “Dimiccoli” di Barletta anche lei in codice giallo. Nessuna traccia della seconda vettura coinvolta nell’incidente. Secondo quanto appreso, infatti, il conducente sarebbe fuggito senza prestare soccorsi e facendo perdere le proprie tracce.