Il centro storico di Andria è stata l’ultima tappa della maison Gucci dopo la sfilata d’alta moda andata in scena a Castel del Monte lunedì sera. La straordinaria bellezza degli abiti della collezione di Alessandro Michele è stata protagonista nel pomeriggio andriese in uno shooting fotografico in alcuni dei luoghi simbolo del centro federiciano come la chiesa di Sant’Agostino e il chiostro di San Francesco. Presente solo una parte dei modelli e delle modelle che hanno sfilato attorno al maniero di Federico II in quella magica serata che ha incantato il mondo intero. Uno spettacolo reso ancor più suggestivo dalla tecnica del video mapping sulle mura del castello. Tra uno scatto e l’altro, i cittadini andriesi hanno potuto osservare da vicino la collezione uomo-donna di Gucci dopo averla ammirata solo in streaming da Castel del Monte.

Tanti i curiosi rimasti ad osservare in un silenzio quasi religioso, in ammirazione davanti a quella bellezza che posava nel centro storico di Andria, tra guardie del corpo, addetti ai lavori, fotografi e il portavalori che trasportava i preziosi abiti della collezione.

Dopo Castel del Monte anche la città di Andria diventa palcoscenico della maison italiana. Un cerchio che si chiude, una pagina che è già storia. Con la consapevolezza che questo territorio abbia dato al marchio Gucci un valore aggiunto unico al mondo, e che spesso dimentichiamo di avere tra le mani.