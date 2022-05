Non solo moda ma un vero e proprio show quello che andrà in scena a Castel del Monte, lunedì sera, in occasione della sfilata della maison Gucci. Assieme ad abiti, modelli e passerelle, grandi protagoniste saranno anche le arti visive. Le mura del maniero federiciano si trasformeranno in una gigantesca tela, sulla quale verranno proiettate a 360 gradi immagini, giochi di luci e laser, grazie alla suggestiva tecnica del video mapping.