Una serata all’insegna dei grandi artisti internazionali quella organizzata in occasione della sfilata della maison Gucci, in programma lunedì sera a Castel del Monte. Oltre alla band dei Maneskin, che presenterà in un after party il suo nuovo singolo “Supermodel”, ci sarà anche il famosissimo cantautore, attore e produttore discografico statunitense Iggy Pop, che si esibirà dopo la sfilata presso il locale “Montegusto”, l’agriturismo che sorge ai piedi del maniero federiciano.