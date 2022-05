In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, in programma domani, martedì 3 maggio, su iniziativa della Global Initiative for Asthma (GINA), la Società Italiana per le malattie respiratorie infantili, in collaborazione con Federasma e Allergie, ha voluto dare risalto all’evento attraverso l’esecuzione di una visita pneumologica e di una spirometria gratuita ai bambini.

Le visite saranno effettuate nei reparti di Pediatria del Dimiccoli di Barletta, del Bonomo di Andria e del Vittorio Emanuele II di Bisceglie con il seguente calendario.

Andria: martedì 3 maggio, dalle ore 9 alle ore 14. Gli accessi avverranno tramite prenotazione ambulatoriale al n.0883/299296;

Barletta: mercoledì 4 maggio, dalle ore 9 alle ore 14. Gli accessi, senza prenotazione, saranno contingentati ogni 20 minuti;

Bisceglie: lunedì 9 maggio, dalle ore 9 alle ore 14. Gli accessi avverranno tramite prenotazione ambulatoriale al n.080/3363225.

I sintomi dell’asma possono essere molto ingannevoli e variabili nel tempo, in un momento i disturbi possono farsi sentire e qualche minuto dopo scomparire e viceversa. La diagnosi è molto importante anche perché le cure oggi disponibili sono molto efficaci, con effetti collaterali davvero minimi ma, trattandosi di una malattia cronica, vanno proseguite per sempre. I farmaci broncodilatatori e cortisonici utilizzati nella terapia dell’asma non danno assuefazione né dipendenza, agiscono localmente, cioè sui bronchi, i loro effetti sul resto dell’organismo sono molto scarsi e vengono normalmente prescritti con sicurezza anche ai bambini.