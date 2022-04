Il calcio d’inizio è affidato a loro, a quattro giovanissimi arrivati dall’Ucraina poche settimane fa, in fuga dalla loro terra a causa della conflitto. Così la Victor Andria ha voluto dare il via al quadrangolare di calcio “Un goal per la pace” tenuto allo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” con le società Bari, Avellino e Cantera Napoli. Un momento in cui i ragazzi, categoria giovanissimi, si sono riuniti per sfruttare lo strumento del calcio per un scopo importante, lanciare il proprio messaggio di pace. E non c’era modo migliore se non partire così, con il calcio d’inizio dei ragazzi ucraini.

Un piccolo momento di svago, provando ad allontanare i pensieri più tristi che inevitabilmente vengono alla mente. La comunità andriese ha saputo accogliere questi ragazzi sin da subito, e l’iniziativa della Victor ne è la conferma.

Giovani promotori di pace, concetto che la Victor Andria ha voluto esprimere sin dall’inizio.

Le società giovanili di Bari e Avellino, e la Cantera Napoli hanno subito accolto l’invito della Victor Andria, consapevoli che anche lo sport debba essere veicolo di messaggi positivi.

Il servizio.