Si chiama “Un goal per la pace” ed è l’evento che animerà la mattinata del 25 aprile ad Andria. Si tratta di un quadrangolare di calcio giovanile su scala nazionale che vedrà di fronte Victor Andria, Bari, Cantera Napoli e Avellino.

A imbastire l’evento è stata la Victor Andria, società che da sempre abbina sport e sociale. Al torneo parteciperanno giocatori della categoria giovanissimi, nati tra il 2008 e il 2009. Una fascia toccata anche dagli effetti della pandemia. Lo spirito sarà quello del sano divertimento, a prescindere dal risultato.

Cornice del quadrangolare il Sant’Angelo dei Ricchi, struttura recuperata negli ultimi anni. L’evento prevede la raccolta di viveri per le famiglie vittime della guerra e costituirà un palcoscenico prestigioso per un’occasione di solidarietà. Tutti in campo in un giorno festivo, allora. Con un calcio d’inizio speciale.