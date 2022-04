«Per domenica mattina 24 aprile non prendete impegni. Ci vediamo in Largo Torneo alle 10:30, muniti di bicicletta, per una nuova edizione di “Andria Pedala”». Lo scrive in una nota l’Assessore Pasquale Colasuonno.

«Si tratta ovviamente di una biciclettata aperta a tutta la cittadinanza, senza limiti di età, che l’anno scorso avevamo organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, mentre quest’anno è uno degli eventi della Fiera d’Aprile. Il senso di questo evento è sempre lo stesso: sensibilizzare gli andriesi all’uso della bicicletta e della mobilità alternativa.

Oggi è importante più che mai ribadirlo perché fra una settimana inizieranno le chiusure dei passaggi a livello per i lavori d’interramento della ferrovia, lo scorrimento del traffico subirà forti limitazioni, e più gli andriesi riusciranno a muoversi in bicicletta nei prossimi mesi meglio sarà per tutti.

Con la biciclettata di domenica faremo il giro di Andria e dimostreremo che la nostra è una città assolutamente a portata di bici, e in bici si può percorrere da un capo all’altro, agilmente. Possono farlo certamente gli adulti, ma anche anziani e bambini.

Spargete la voce allora e domenica non mancate!».