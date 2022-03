Riportiamo, di seguito, l’esperienza vissuta ad Andria dalle associazioni 3Place e Legambiente insieme a Filomondo e Unitalsi, in merito all’iniziativa “Mi illumino di meno”.

Infine è stato interessante provare prodotti equo e solidali preparati da Filomondo. Un punto di vista diverso per un aperitivo. In tutto questo abbiamo avuto modo di presentare il nostro Bosco Urbano 3Place sito in via Ceruti. Un piccolo polmone verde da far crescere e curare. In questo non possiamo non citare il presidio di venerdì sera (nell’ultima foto) in Piazza Catuma in cui abbiamo fatto richiesta di spegnere le luci di quel punto per svolgere un piccolo momento di divulgazione e sensibilizzazione a stili di vita più sostenibili. Tutto questo nonostante il freddo e per questo ringraziamo di cuore i nostri volontari e quelli delle associazioni con cui abbiamo collaborato. È stata una bella due giorni, bei momenti di condivisione e sensibilizzazione. Possiamo fare tanto insieme».