Migliore difesa del campionato, solo 16 reti subite, contro uno dei peggiori attacchi del girone, solo 19 marcature siglate. E’ una delle gare più difficili in questo momento da disputare forse per una Fidelis convalescente che ha dato segnali importanti ma che deve trovare continuità e punti per la salvezza. Al “Degli Ulivi” sarà di scena, sabato alle 17,30, il Catanzaro di Vivarini, una squadra forte un po’ in tutti i reparti e che dal mercato di riparazione è uscita ancor più rafforzata.

Quella appena trascorsa è stata la prima settimana completa del nuovo staff tecnico dopo le due gare ravvicinate con Catania e Foggia. In realtà sarà sostanzialmente un unicum perché da qui in poi febbraio riserverà gare praticamente ogni tre giorni.

Tre vittorie di casa e cinque pari nei dieci precedenti al “Degli Ulivi” in una sfida classica soprattutto negli anni 2000. Un match che manca dal 2018 e che tra gli spunti più interessanti vede anche diversi ex della sfida da ambo le parti. Uno degli ex è lo stesso Vito Di Bari che nel 2016-2017 disputò una stagione in maglia giallorossa. Per la rosa biancazzurra non saranno del match sicuramente Benvenga, ancora alle prese con il problema al ginocchio, e Carullo fermato dalla febbre in settimana. Recupero in extremis invece per Di Piazza e Sorrentino oltre al completo ritorno di Nunzella.

Il servizio di News24.City.