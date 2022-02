Una scena incredibile, quasi inaspettata. Per alcuni minuti, questa mattina, due camion si sono letteralmente incastrati in prossimità del casello autostradale di Andria. I mezzi pesanti, che procedevano in direzioni opposte, non hanno trovato lo spazio necessario per passare contemporaneamente nello stesso punto. Inevitabili i disagi alla circolazione in uscita ed entrata dalla A14. Ad ora la situazione è stata sbloccata, ma resta l’episodio piuttosto curioso.