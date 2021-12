Prende il via una fase davvero anomala sul fronte meteo: sarà infatti un Capodanno caldo in Puglia e in tante altre regioni italiane. Una vasta area di alta pressione è pronta ad invadere alcune zone del nostro Paese proprio a cavallo tra la fine di quest’anno e l’inizio di quello nuovo, quasi come se invece che a dicembre fossimo già a maggio.

Per la giornata di Capodanno ci sarà tempo soleggiato e fin troppo mite al Centro-Sud, con punte massime attese superiori ai 20°C durante il giorno, più umido la sera con possibili nebbie e foschie. Il bel tempo durerà almeno sino al giorno dell’Epifania, quando il quadro climatico potrebbe nuovamente cambiare e far ripiombare la Puglia nel clima tipicamente invernale.

METEO ANDRIA