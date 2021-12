Con l’ordinanza sindacale emessa lo scorso 24 dicembre dal settore mobilità del Comune di Andria, che consentono i lavori di interramento della sede ferroviaria, viene disposto ufficialmente lo spostamento del capolinea bus da piazza Bersaglieri d’Italia a Largo Ceruti a partire dal prossimo 10 gennaio 2022.

Per quel che riguarda i mezzi sociali di Ferrotramviaria effettueranno una deviazione di percorso infatti sono state istituite le fermate su via Maraldo a civici 80 e 103 e su viale Orazio all’angolo di via Sallustio e via Tacito. Sul servizio automobilistico sostitutivo del ferroviario verranno soppresse le fermate di via Verdi e trasferite su via Maraldo.