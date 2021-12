Per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale sereno, il consigliere andriese Nicola Civita scende, anche quest’anno, in campo per sensibilizzare il territorio sull’importanza della raccolta alimentare. Lo sta facendo in questi giorni assieme a numerosi imprenditori, commercianti e associazioni sportive abbracciando il progetto promosso dall’associazione “Orizzonti”, realtà presente sul territorio provinciale ed interprovinciale dal 2008, impegnata quotidianamente sui diversi fronti e nelle diverse aree dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.

L’obiettivo che anima il giovane consigliere è quello di far crescere e migliorare la nostra comunità, dando sostegno fisico e psicologico a chi ne ha bisogno, aiutando le persone che vivono in condizioni economiche disagiate e precarie. Così Nicola Civita ha consegnato, lo scorso lunedì, all’Associazione “Orizzonti” numerosi quantitativi di beni di prima necessità come pasta, latte, legumi, biscotti, brioche, tonno e altri alimenti confezionati. Inoltre il materiale raccolto, in linea con i risultati positivi delle precedenti analoghe iniziative, verrà immediatamente distribuito dal sodalizio federiciano alle parrocchie, famiglie disagiate o ad altri enti di volontariato ubicati nella BAT.

Cuore e mente dell’Associazione “Orizzonti” è il dottor Angelo Guariello, nonché stimato urologo presso l’ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria, attivo da sempre nel sociale. “Al mio carissimo amico, dottor Angelo Guariello giungano i miei più sentiti ringraziamenti per il suo impegno costante nel sociale utile per arginare il disagio sociale e la povertà che, soprattutto in seguito alla crisi causata dal Covid, continua a persistere nel nostro territorio. Ha sempre dimostrato come, con passione, dedizione, sacrificio e lavorando in squadra, si possono raggiungere grandi risultati”, commenta Civita.

Inoltre, il consigliere auspica che arrivi un concreto segno di vicinanza anche da altre aziende e singoli perché ciascuno, secondo le proprie responsabilità, dia il suo contributo.

«Tanti sono gli hashtag che, in questi giorni, professionisti, commercianti o semplici cittadini stanno lanciando per favorire e valorizzare la cultura della donazione alimentare nella nostra comunità. Ne sono davvero contento, ma non basta. Vorrei che tanti altri raccolgano il nostro appello a compiere questo semplice ma importante gesto di condivisione per donare alle famiglie un pensiero per queste feste”, aggiunge Nicola Civita. “Pur nella consapevolezza che ciascuno di noi può portare nel cuore gioia, affetti, fatiche, rabbia e sogni, le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno rappresentano sempre un momento di riflessione e di responsabilità per essere una comunità aperta alla solidarietà. Pertanto auguro a tutti i miei concittadini un Natale sereno con la speranza che questa festa possa alimentare l’amore per la nostra Comunità e rafforzare la volontà di collaborazione per la costruzione di un futuro migliore per la città».

Si ringraziano:

Commercianti

• il bar “Caffè Sospeso”, il Caseificio “Primo Latte”, la Macelleria n.c. Civita “Dal 1956”, Associazione sportiva Dance Talent a.s.d. latino americano, nelle persone di Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno.

Professionisti

• ingegnere Riccardo Lopetuso, l’avvocato Fabio Malgherini e il consulente finanziario dottor Vincenzo Cassano.

Privati

• Nicola Di Serio, Nicola Moretti e Francesco Pistillo.