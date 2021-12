Una sconfitta frutto di una gara senza storia e a senso unico già dalle battute iniziali.

La 7^ giornata del campionato di serie D di pallavolo femminile ha visto sfidarsi, domenica 19 dicembre al Polivalente di via delle Querce di Andria, le padroni di casa dell’Audax e le pallavoliste della Don Milani Bari.

Una brutta copia della squadra di 7 giorni fa vista a Canosa: l’Audax è apparsa affaticata e disorganizzata al cospetto di un avversario di un livello tecnico più alto e che punta al salto di categoria. Dopo due vittorie consecutive, maturate contro Diomede Canosa e Asd Barletta, le ragazze di coach Anna Ferrante si sono dovute arrendere, terminando il 2021 con un pesante ko: 0-3 il risultato finale, con i parziali di 14-25, 12-25, 14-25.

Le ospiti, allenate da mister Nocera, hanno messo in campo un gioco organizzato ed ordinato che, già dal primo set, ha lasciato presagire la debacle andriese.

Padrone di casa più propositive e con meno sbavature nell’ultimo set. Troppo tardi però.

La Don Milani Volley Bari porta a casa i tre punti e resta salda al terzo posto in classifica a soli tre punti dalla vetta. Non si smuove invece la classifica dell’Audax Andria, ferma a 8 punti, a causa anche della sconfitta della Diomede Canosa, diretta concorrente delle andriesi. Andriesi che ora devono leccarsi le ferite e pensare già alla prossima sfida, la prima del nuovo anno, in programma domenica 9 gennaio alle ore 18.00, nel Tensostatico “Ferrante” di Trani, contro l’Adriatica Trani, in un importante scontro diretto.