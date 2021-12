La prima borsa di studio intitolata a Ruggiero Lorusso sarà presentata oggi, lunedì 20 dicembre, alle ore 18 al teatro dell’Oratorio Salesiano di Andria. Vittima del Covid, l’educatore salesiano continuerà a vivere nella memoria dei tanti giovani che da sempre hanno caratterizzato la sua vita terrena. Ruggiero è stato per molti anni il presidente dell’associazione Pgs Don Bosco di Andria e della Puglia, diventando un importante riferimento educativo per i tanti ragazzi della città federiciana. La borsa di studio, infatti, è riservata ai giovani andriesi, ed in particolare agli studenti del quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, che intendono iscriversi alla facoltà di Scienze Motorie. Una borsa di studio creata proprio dalla Pgs Don Bosco di Andria per ricordare Ruggiero e continuare la sua opera.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Andria Giovanna Bruno, don Giovanni Monaco direttore della Casa Salesiana di Andria e don Giampaolo Roma responsabile della pastorale giovanile dell’Ispettoria Meridionale. Per l’occasione saranno spiegate le modalità di partecipazione, mentre il regolamento può essere ritirato presso la segreteria scolastica e presso la sede dell’associazione Pgs Don Bosco “Ruggiero Lorusso” in corso Cavour 71 di Andria, sulla pagina Facebook dell’associazione o inviando una mail a [email protected]