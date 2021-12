Un’opera costante di convincimento che sta vedendo protagonisti praticamente tutti a partire dai medici per arrivare ai media ed alla comunicazione istituzionale. Ed i suoi frutti stanno lentamente arrivando come ci spiega l’ormai ex Direttore Generale dell’ASL BT presente oggi alle celebrazioni di Santa Lucia, la protettrice degli occhi, all’interno del PTA di Trani. I dati parlano chiaro: in un solo giorno sono stati oltre 160 coloro i quali hanno effettuato la prima dose di vaccino nella BAT. Dati riferiti a ieri ma ormai piuttosto costanti. A quei 600mila vaccini già effettuati in provincia, dunque, si aggiungono quelli più importanti e che riguardano quella fetta di popolazione ancora titubante o contraria. I cosiddetti No Vax. Delle Donne ricorda molto da vicino il dramma vissuto nello stesso periodo di un anno fa.

Ora i numeri dicono completamente altro fortunatamente ed il merito non può che esser riconosciuto all’efficacia dei vaccini con circa l’80% della popolazione in Puglia già raggiunta dalle due dosi e quasi il 50% della popolazione over 60 protetta anche con terza dose.

Tra le regioni più virtuose ora si assiste comunque ad una risalita lenta ma costante dei contagi. Una situazione che, come spiega Delle Donne, allerta ma al momento non preoccupa.