Da inizio 2021 ogni tre giorni in Italia si è consumato un femminicidio. Sono 103 le donne sono state uccise, i dati del Viminale si riferiscono a quanto accaduto al 14 novembre. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre, ad Andria prende forma il primo flashmob in cui manifesteranno insieme uomini e donne per dire insieme “No alla violenza di genere”. La manifestazione si terrà alle ore 18.30 in Largo XXV aprile (Largo Torneo).

L’iniziativa voluta per riflettere e per sensibilizzare sul tema è organizzata da Le Amiche per le Amiche, la delegazione di Andria della Confcommercio e l’associazione sociale e culturale Ideazione. Tutto è nato da un monito lanciato dalla presidente de Le Amiche, l’avvocata Francesco Magliano che nei giorni scorsi sui social invitava gli uomini a manifestare insieme alle donne per prendere tutti insieme posizione contro la violenza di genere: “Uomini dove siete? Ci lascerete ancora sole a manifestare, a protestare, a gridare aiuto per la violenza inaudita che alcuni di voi scatenano contro noi? Per la violenza che subiscono innocenti indifesi dinanzi ai quali massacrate le loro mamme? Per tutte le discriminazioni che viviamo ogni giorno, in ogni campo, frutto di un patriarcato che continua a fare danni?”, si chiedeva Magliano.

Ed ecco che la risposta a queste domande è arrivata e Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria e Antonio Di Gregorio, presidente di Ideazione hanno deciso di scendere in campo per essere al fianco delle donne in questa battaglia. «La violenza contro una donna non dovrebbe esistere! Il confronto è il metodo ideale per poter affrontare nel miglior modo possibile qualsiasi ‘problema’ esistente tra le persone. Bisogna imparare da Papa Francesco e saper chiedere permesso, scusa e pronunciare grazie. Se in una famiglia si dicono queste parole, la famiglia va avanti. Se tutto ciò non dovesse avvenire si potrebbe trasformare in altro. A quel punto bisognerebbe denunciare – sostiene Di Gregorio».

«Sappiamo chiaramente da che parte stare, e sappiamo che questa è una battaglia di civiltà che ci deve vedere tutti schierati sullo stesso fronte. Il fronte comune è quello del credere nella non violenza di genere. È una battaglia culturale da affrontare tutti insieme. E il 25 lo dimostreremo con i fatti coinvolgendo anche le attività commerciali perché tutti prendano posizione insieme a noi e nessuna donna debba essere più costretta a dire ‘Sono caduta dalle scale…’ per nascondere la verità. L’hashtag che lanciamo è #maipiùsola”, conclude Sinisi».

Al fine di sensibilizzare la collettività, le associazioni tutte hanno altresì chiesto a Federfarma Puglia, nella persona del suo presidente, dott. Francesco Fullone, di invitare quasi 1300 sedi farmaceutiche pugliesi ad illuminare le insegne a forma di croce che le individuano di colore rosso, possibilmente inserendo il testo: “Mai più sole. Amore e non violenza sulle donne”.