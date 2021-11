Torna dal TuttoFood di Milano con il sorriso la Di Cosola Caffè, azienda con radici e

sede a Barletta nata da una passione condivisa e da tre fratelli, giovani imprenditori,

uniti dal sangue e dalla voglia di scrivere un nuovo capitolo del Made in Italy e del

Made in Puglia. Quella in terra lombarda è stata una spedizione di successo, per i

risultati ottenuti dalla critica e dal riscontro in loco, e per il numero di visitatori che si

sono alternati nel padiglione della Di Cosola. Dati che si legano al totale di oltre 150

mila visitatori professionali, un risultato che ha superato ogni aspettativa, al ritorno

in presenza di HostMilano e TuttoFood, ospitate dal 22 al 26 ottobre nel polo

espositivo di Fiera Milano a Rho, in contemporanea con Meat-Tech.

Si era capito dal primo giorno di apertura che le manifestazioni dedicate

all’agroalimentare e all’ospitalità professionale avrebbero segnato la svolta definitiva,

un momento chiave della ripartenza che ha messo il turbo con tutti i padiglioni

affollati, la presenza continua di visitatori italiani e stranieri che non si è mai fermata

fino al giorno di chiusura. Un turbinio di presenze e interesse che ben riassume la

storia di Di Cosola Caffè. Quella barlettana non è un’azienda come tante, ma è la

definizione nel lavoro di una famiglia che ha coltivato negli anni l’amore per il caffè

riuscendo a scrivere un nuovo capitolo delle eccellenze pugliesi. Nata come conto

terzi per noti brand a livello internazionale, l’azienda oggi conta sette impianti per

completare l’intera filiera produttiva, dove si producono e confezionano circa 35

gusti tra caffè, solubili, tisane, tè bevande fredde e calde, e miscele da bar.

“L’amore per trasmettere le proprie passioni ai più giovani ha portato oggi ad avere

più di venti giovani dipendenti, animati dalla stessa passione – raccontano i fratelli Di

Cosola, Giuseppe, Stefano e Luigi – il 2020 è stato, nonostante tutto, un anno di

grande crescita e grandi ostacoli, con l’incremento delle vendite online e l’apertura

del primo Di Cosola Point, uno store fisico nel quale la qualità è il fulcro di ogni

progetto”. Tra i colossi dell’ambito, Di Cosola Caffè ha saputo destreggiarsi con gran

maestria, dimostrando ancora una volta l’importanza del panorama pugliese nella

scena internazionali. Il 2021 per l’azienda è l’anno del trampolino di lancio verso

nuovi mondi e nuovi orizzonti da raggiungere: l’approdo come espositori a TuttoFood

2021 ne segna il primo punto. “Ogni tassello posto, ogni macchinario nuovo, ogni

successo e ogni difficoltà hanno portato alla costruzione di quella che è oggi

l’azienda – è il racconto di Giuseppe, Stefano e Luigi – Tutti i sogni successivi saranno

uno slancio verso l’innovazione, le nuove tecnologie, il cambiamento senza mai

cambiare le radici che sostengono l’azienda da sempre: l’amore per quest’antica

bevanda e per la terra madre”.

LA STORIA DI DI COSOLA CAFFE’ IN CAPSULE:

• Tutto nasce nel 2007 quando tre giovani ragazzi cominciano con la

distribuzione del caffè, passando dal porta a porta all’installazione di

macchine per l’ufficio e casa.

• Dopo nove anni di esperienza nel settore di riferimento e dall’amore per

questa antica bevanda, incrementando le vendite, nel 2016 acquistano la

prima macchina del caffè a cialde usata. Per ampliare l’offerta l’anno

successivo arriva la prima macchina a capsule con diversi formati.

• Il grande lavoro non si ferma ma nasce la voglia di creare qualcosa di unico e

proprio, forti dall’essere l’azienda leader in tutte le case della città di Barletta,

non solo per la distribuzione di caffè monoporzionato. Nel 2019 nasce così il

primo caffè tostato e prodotto dai tre fratelli, un nuovo capitolo per un sogno

che anno dopo anno pone i tasselli necessari per diventare una piccola realtà.