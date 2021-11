Un riconoscimento di prestigio, l’ennesimo per l’artista Tonino Porro. L’andriese ha ricevuto il premio “Vittorio Sgarbi” in occasione dell’omonima rassegna andata in scena a Ferrara dal 30 ottobre al 1 novembre. Una mostra in cui i migliori artisti nazionali ed internazionali hanno potuto esporre le proprie opere con critico d’arte d’eccezione Vittorio Sgarbi che ha consegnato personalmente il premio a Tonino Porro. L’artista andriese ha proposto, in particolare, il suo “Greggio su manto stradale”. Un’opera che ha catturato l’attenzione di Sgarbi ritenendolo meritevole del prezioso riconoscimento.

Sono settimane di grande lavoro per Tonino Porro. Ferrara è stata solo una delle diverse esposizioni a cui sta prendendo parte. Tra fine agosto ed inizio settembre alcune opere dell’andriese sono state proiettate al Premio Internazionale Città di New York, presso il White Space Chelsea. La prossima tappa sarà la mostra d’arte contemporanea in programma a Dubai dall’11 al 17 novembre presso l’International Studio of Art and Galleries, dal titolo “Connecting Minds, Creating the Future”. Infine appuntamento a dicembre a Lecce per la “Biennale Internazionale d’Arte – Magna Grecia artis e culturae historia est”, dove Tonino Porro è candidato all’Alto Riconoscimento “Hermes il messaggero degli Dei”.