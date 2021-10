Sulla A14 Bologna-Taranto per consentire, in orario notturno, lavori di manutenzione del cavalcavia situato al km 610+541, in corrispondenza della stazione di Canosa, nelle due notti consecutive di mercoledì 20 e di giovedì 21 ottobre, con orario 22.00-6.00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e Andria Barletta, verso Bari, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Canne della Battaglia ovest” e dell’area di parcheggio “Monterotondo ovest” situate all’interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, si consiglia di percorrere la SS93 Appulo-Lucana verso Barletta, la SS16 adriatica in direzione di Trani e la SS170 Dir./A di Castel del Monte verso Andria e rientrare sulla A14 alla stazione di Andria Barletta;

– sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Pescara/Bologna, con contestuale chiusura dell’area di servizo “Canne della Battaglia est” e dell’area di parcheggio “Monterorondo est”, situate all’interno del tratto.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Bari ed è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, proseguire sulla SS170 Dir./A di Castel del Monte verso Barletta, sulla SS16 adriatica verso Foggia e sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia e rientrare sulla A14 alla stazione di Cerignola est, verso Pescara;

per chi proviene da Bari ed è diretto sulla A16 verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, proseguire sulla SS170 Dir./A di Castel del Monte verso Barletta, sulla SS16 adriatica verso Foggia e sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia e rientrare sulla A14 alla stazione di Cerignola est in direzione di Bari, per poi immettersi sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli.

In ulteriore alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, si potrà percorrere la SS170 Dir./A di Castel del Monte verso Barletta, la SS16 adriatica verso San Ferdinando di Puglia, la SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, la SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, la SP96 “Barese” verso Lavello e la SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, con ingresso sulla A16 Napoli-Canosa alla stazione di Cerignola ovest.