«Grazie anche al contributo dei 10 tirocinanti che da quasi un mese collaborano con il Comune di Andria, riusciremo a partecipare a un bando ministeriale in scadenza che permetterà la manutenzione straordinaria di 5 scuole materne». Lo scrive in una nota l’Assessore Pasquale Colasuonno.

«Sono architetti e ingegneri neo laureati, e geometri, ragazze e ragazzi preparati e motivati, che stanno dando un grande aiuto alla nostra macchina amministrativa che come è noto è azzoppata da una cronica carenza di personale. In quanto Assessore al Personale non posso che essere grato per questa iniezione di energie fresche, e ringraziare gli Ordini professionali che l’hanno permessa grazie a un accordo con cui stiamo facendo scuola anche presso altri comuni.