Il tecnico Gigi Panarelli non ha dubbi: i punti in palio a Potenza sono importanti per la Fidelis. Settimana corta per i biancazzurri che hanno disputato l’incontro martedì a Catanzaro e che domenica saranno attesi dall’ottavo turno in campionato alla ricerca di punti dopo i due ko consecutivi. Si è ripartiti dalla prestazione positiva almeno sul piano del palleggio e della personalità. Meno, ancora una volta, la fase realizzativa ed il risultato finale.

Classifica deficitaria per entrambe le squadre che si affronteranno alle 17,30 al “Viviani”. Dalla sfida potrebbe anche valere il futuro di uno dei due tecnici anche se la Fidelis, attraverso le parole del Direttore Generale Beppe Camicia a Telesveva, ha spiegato che c’è ancora fiducia verso Panarelli anche se serve riprendere subito il cammino verso la salvezza dopo le due sconfitte con Foggia e Catanzaro per non pregiudicare quanto di buono fatto con il ritorno tra i professionisti. Una fiducia, naturalmente, che non è quindi infinta anche se Gigi Panarelli predica pazienza, equilibrio, serenità ed unità di intenti.

In casa Fidelis, tuttavia, ci saranno diverse assenze per affrontare la trasferta lucana. Squalificato Bolognese ci saranno ancora i forfait di Di Noia e Bordin già assenti a Catanzaro a cui si aggiunge anche quello di Di Piazza. Anche per lui un guaio muscolare. Il Potenza, di contro, è senza dubbio una delle squadre più esperte di questo torneo anche se non potrà contare su diverse pedine tra infortuni e squalifiche dopo il pari a Vibo.