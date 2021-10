Roberta Gentile raggiunge un nuovo traguardo, l’ennesimo della sua giovane ma comunque esperta carriera d’artista. La cantante andriese è stata ingaggiata dalla Rai per partecipare a tutte le puntate della nuova stagione di “Quelli che il lunedì”, il noto programma in onda su Rai 2 che da quest’anno viene trasmesso il lunedì sera anziché la domenica pomeriggio. Roberta, 27 anni, è entrata a far parte della band che accompagnerà la trasmissione per tutta la sua durata, per un totale di oltre 30 puntate. Accanto a lei ci sono nomi di alto spessore nel panorama musicale italiano ed internazionale: tra loro spicca il noto chitarrista e Maestro Luca Colombo, Federico Paulovich alla batteria, Federico Malaman al basso e Andrea Pollione alle tastiere. Roberta Gentile è la splendida voce che completa questo formidabile gruppo musicale.

A condurre la trasmissione, come noto, sono Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. In particolare lo stesso Paolo e Luca Colombo hanno reso possibile un’esperienza che Roberta Gentile sta vivendo come un sogno, un’opportunità unica nella vita, al cospetto di grandi maestri della musica, oltre alla notorietà che porta il programma stesso.

Roberta Gentile ha conosciuto il chitarrista Luca Colombo nel corso di questa estate, al Blue Note di Milano, il Jazz club più importante d’Italia. Da quell’incontro è cominciato un nuovo capitolo per la 27enne di Andria. Un cammino che è pronto a regalarle tante soddisfazioni.

«Sono emozionatissima – ci ha raccontato Roberta -. Lavorare con artisti di questo calibro rappresenta per me un’opportunità di crescita importante. Il mio intento è quello di migliorare, passo dopo passo. Credo fortemente che questa esperienza mi aiuterà ad andare avanti nel mio percorso professionale».

Biografia Roberta Gentile.

Roberta Gentile, 27 anni, nasce ad Andria, Puglia. Si avvicina al mondo della musica da bambina, studia in varie scuole di musica, conservatorio N. Piccini di Bari e si diploma in un’accademia di teatro di Milano. Grazie al batterista e polistrumentista italiano Francesco Mendolia, entra in contatto con il leader della Band di fama internazionale “Incognito”, Bluey Maunick con il quale inizia subito a lavorare per la produzione di un Album inedito, registrato tra Londra e Thailandia. Roberta debutta nel dicembre 2017 al Blue Note di Tokyo e subito dopo Blue Note Nagoya e nel gennaio 2018 al Blue Note Milano, supportata dai Thames River Soul (Francesco Mendolia, Francisco Sales e Francis Hylton) e Matt Cooper, in apertura dei concerti della stessa band.