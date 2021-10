La Fidelis manovra, il Catanzaro segna. Seconda sconfitta consecutiva per i biancazzurri, questa volta, in trasferta sul campo di Catanzaro dove però per 80 minuti non demerita almeno sino al momento in cui non è rimasta in dieci uomini. Panarelli ci prova e schiera in campo un tridente con Di Piazza-Bubas e Tulli pronto a svariare alle loro spalle. Il tecnico Calabro si schiera quasi a specchio con Carlini a supporto delle punte Cianci-Vazquez. Doccia fredda però per la Fidelis: pronti via ed il Catanzaro passa sugli sviluppi di un corner. Scognamillo anticipa tutti e di testa batte Dini. Cianci, lanciato nel calcio che conta proprio dalla Fidelis, sfiora il raddoppio anche lui di testa. La squadra di Panarelli però supera il momento di smarrimento iniziale e prende in mano le operazioni di gioco anche se i padroni di casa ci provano di nuovo su di uno schema da calcio di punizione con Carlini che calcia di prima intenzione ma Martinelli tocca il pallone mettendolo sul fondo. Benvenga dimostra di avere i piedi caldi in questa giornata ed all’alba della mezz’ora ci prova direttamente su punizione, sfera sul fondo. Bolognese e Casoli salgono di intensità ed il numero 20 saggia i riflessi di Branduani con un tiro che l’estremo difensore tocca quel tanto che basta per deviarla sulla traversa. Tulli ci prova ancora su punizione questa volta dal limite ma la sfera è deviata in corner dalla barriera.

Ed è sempre su di un calcio piazzato che arriva il pari biancazzurro: Benvenga sul centrodestra da circa 20 metri calcia alla perfezione sotto il sette della porta difesa da Branduani e mette a segno il suo primo gol stagionale. Una rete la cui gioia, però, dura solo due minuti. Il tempo in cui il Catanzaro conquista un calcio di punizione sulla sinistra del fronte offensivo e serve centralmente capitan Martinelli bravo ad anticipare nuovamente una disattenta retroguardia andriese. Un gol che gela la reazione Fidelis. Dagli spogliatoi stessi 22 in campo e squadra di Panarelli che comanda le operazioni di gioco. Vandeputte però ha il primo squillo della ripresa con un tiro deviato da un difensore in corner. Lacassia serve bene Bubas ma l’impatto non è preciso e la sfera è alta. Poi palla sempre nei piedi dei biancazzurri e diversi cambi per vivacizzare la manovra. Ma nel momento di massimo sforzo per la Fidelis arriva il doppio giallo per Bolognese che lascia in dieci i suoi. Biancazzurri sbilanciati ed allora ci prova nuovamente Vandeputte di prima intenzione, sfera alta. Al secondo minuto di recupero arriva anche il tris di casa con Verna che sfrutta un’ottima sponda di Curiale, entrato da poco, e batte ancora Dini. E’ 3 a 1 finale e seconda sconfitta consecutiva. Passi in avanti sul piano del palleggio, della personalità e del gioco ma difesa ancora troppo fragile. Il Catanzaro ringrazia e porta a casa tre punti importanti dopo cinque pari consecutivi. Fidelis ora attesa dalla seconda trasferta consecutiva questa volta per uno scontro diretto a Potenza.