Provare a cancellare la zona Cesarini per portare a casa un risultato positivo alla quinta giornata di un campionato che non lascia spazio e tempo. E’ l’auspicio della Fidelis Andria che in questo inizio di stagione ha collezionato due pareggi e due sconfitte in campionato oltre a due successi in coppa. Un inizio che ha mostrato le difficoltà legate essenzialmente alla mancanza di preparazione atletica ed alla composizione frettolosa della rosa dopo il ripescaggio in Lega Pro. Una situazione di cui però il tecnico Gigi Panarelli non vuole più sentir parlare. Qui ed ora bisogna pensare al campionato, al lavoro ed a correggere gli errori che, al momento sono costati almeno tre punti dopo il pari a tempo scaduto di domenica scorsa con la Vibonese ed il gol sconfitta della settimana prima nei minuti di recupero contro la Virtus Francavilla.

Domani i biancazzurri saranno lontani dalle mura amiche a Campobasso. Pian piano il gruppo sta comunque acquisendo una sua fisionomia ben precisa. Importante domenica scorsa anche l’esordio di Matteo Di Piazza ma soprattutto il gol di Di Noia e le buone trame costruite per diversi tratti del match. Nell’arco di Gigi Panarelli ci sarà una freccia in più da questa settimana e cioè Raffaele Alcibiade, 32enne difensore esperto che ha iniziato il suo lavoro con il gruppo anche se avrà bisogno di recuperare la piena forma.

Undici precedenti in terra molisana praticamente tutti a cavallo tra gli anni ’50 e ’70. Un campo particolarmente ostico con otto successi di casa ma l’ultimo precedente in ordine di tempo parla Fidelis nel 2002 con un prezioso successo in C2. Per il “Nuovo Romagnoli” saranno solo 100 i biglietti a disposizione della tifoseria ospite. I gruppi organizzati, in segno di protesta, hanno però scelto di non partecipare all’incontro ritenendo il numero decisamente inferiore alle attese considerato anche il match non ritenuto a rischio dalle autorità. La gara avrà inizio alle ore 14,30.

L’intervista completa su News24.City.