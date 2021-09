Due successi biancazzurri ed altrettanti pari con una sola vittoria dei calabresi al “Degli Ulivi” in una gara di playout del 2008. Sono cinque i precedenti al “Degli Ulivi” tra la Fidelis Andria e la Vibonese che si affronteranno domenica 19 settembre con inizio alle ore 17,30 in terra federiciana. Tutte sfide tra i professionisti in particolare in C2 e 2^ divisione mentre l’ultimo precedente è nel 2016 in Lega Pro e terminò a reti bianche. Rubrica a cura di Museo Storico Fidelis.

<strong>Nel dettaglio tutti i precedenti:</strong>

SERIE C2 14-01-2007 Andria Bat-Vibonese 2-2 37’Marchano (A), 41’Vitiello (V), 66’Di Mauro (V), 67’Marchano (A).

SERIE C2 14-10-2007 Andria Bat-Vibonese 1-0 22’Rizzi.

SERIE C2 18-05-2008 Andria Bat-Vibonese 0-1 92’Dianda (Play Out andata)

2^DIVISIONE 22-02-2009 Andria Bat-Vibonese 2-0 49’Rebecchi, 59’Cavaliere.

LEGA PRO 06-11-2016 F.Andria-Vibonese 0-0